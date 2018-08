W hołdzie powstańcom Data publikacji 02.08.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj policjanci z legionowskiej komendy oraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, a także funkcjonariusze legionowskiej Straży Pożarnej wzięli udział w uroczystości 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przed pomnikiem Polski Walczącej. Mundurowi złożyli kwiaty oddając hołd poległym powstańcom i wystawili poczty sztandarowe jednostek.

Wczoraj punktualnie o godz. 17.00 w Legionowie zawyły syreny. Przez minutę uczczono pamięć poległym powstańcom bohaterskiego zrywu Polaków w czasie II Wojny Światowej. Przed pomnikiem Polski Walczącej przy rondzie Armii Krajowej odbyły się główne obchody 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Wzięli w niej udział przedstawiciele samorządów powiatu, miasta, służb mundurowych, duchowieństwa, a także kombatanci, rodziny poległych powstańców. Licznie stawiła sie społeczność powiatu, która miała okazję zapoznać się z obrazami o tematyce powstańczej i patriotycznej Pani Wiesławy Czarneckiej-Koźlik.

Podczas uroczystości przypomniano, że Legionowo było jedynym miastem w województwie mazowieckim, w którym wybuchło Powstanie Warszawskie.

Bohaterski zryw żołnierzy największej podziemnej armii w okupowanej przez Niemców Europie, był jedynym powstaniem o takiej skali w krajach napadniętych przez III Rzeszę Niemiecką. „Żołnierze Stolicy! Wydałem dziś upragniony przez Was rozkaz do jawnej walki z odwiecznym wrogiem Polski, najeźdźcą niemieckim. Po pięciu blisko latach nieprzerwanej i twardej walki prowadzonej w podziemiach konspiracji stajecie dziś z bronią w ręku, by ojczyźnie przewrócić wolność i wymierzyć zbrodniarzom niemieckim przykładową karę za terror i zbrodnie dokonane na ziemiach polskich” – brzmiał rozkaz wydany 31 lipca 1944 roku przez komendanta głównego Armii Krajowej gen. Tadeusza „Bora” Komorowskiego.

W Legionowie, pierwsza komórka Polskiego Związku Powstańczego, która później weszła w skład AK, rozpoczęła konspiracyjną działalność już w Listopadzie 1939 roku. „Marianowo-Brzozów” – pod taką nazwą funkcjonowało miasto w konspiracyjnych planach i znajdowało się w 7. obwodzie „Obroża” w 1. rejonie w Okręgu Warszawskim AK. Legionowianie mieli za zadanie zniszczyć linie komunikacyjne używane przez okupanta do dostarczania posiłków do Warszawy.

Walki wybuchły w kilku miejscach i trwały 4 dni. Podczas działań m.in. na granicy Legionowa i Chotomowa powstańcy wysadzili niemiecki pociąg pancerny. Niemcy postawili ultimatum: Legionowo zostanie spalone, jeśli walki nie ustaną. Pułkownik Kłoczkowski ps. Grosz zdecydował o zakończeniu działań powstańczych.

W stolicy, powstańcy walczyli do 3 października 1944 roku, wzbudzając furię Hitlera, który osobiście rozkazał zniszczyć, jak się dzisiaj możemy przekonać, niezwyciężone miasto.

W imieniu policjantów, kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym bohaterski zryw złożył Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie mł. insp. Dariusz Chojnowski wspólnie z Zastępcą Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowi insp. Marcinem Szyndlerem. Policjantom towarzyszył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie st. bryg. Mieczysław Klimczak. W uroczystości uczestniczyły także poczty sztandarowe z legionowskiej komendy i Centrum Szkolenia Policji.

kom. Jarosław Florczak