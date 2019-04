Policjanci z życzeniami u szacownego Jubilata Data publikacji 13.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 12 kwietnia w Chotomowie odbyła się uroczystość związana z jubileuszem 104 urodzin ppłk w st. spocz. Stanisława Sierawskiego, żołnierza kampanii wrześniowej 1939 r., obrońcy Modlina oraz Honorowego Obywatela Gminy Jabłonna.

Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości, obecny był również Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie kom. Krzysztof Pijanowski. Organizatorem uroczystości był Wójt Gminy Jabłonna oraz Zarząd Okręgowy Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Jubilat w trakcie uroczystych obchodów 104 urodzin od Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych otrzymał Gwiazdę Pamięci „Polska Niepodległa 1918”. Mowy okolicznościowe, odczytane listy i indywidualne życzenia wypełniły dalszy program uroczystości.

***

Stanisław Sierawski urodził się 12 kwietnia 1915 roku w Olszewnicy Starej. Jego ojciec Tomasz zmarł gdy Stanisław miał 6 lat, matka Franciszka została z sześciorgiem dzieci.



W 1937 roku Stanisław Sierawski został powołany do służby czynnej w 32 Pułku Piechoty stacjonującym w Modlinie. W 1939 roku został skierowany do obrony Twierdzy Modlin, gdzie przez dwa tygodnie na odcinku Góra – Janówek odpierał ataki hitlerowców na garnizon. W stopniu kaprala będąc dowódcą granatników walczył do końca na pierwszej linii. Podczas walk został awansowany do stopnia plutonowego. Służył pod dowództwem pułkownika Stefana Zająca. Mimo tego, że wola walki nie opuszczała obrońców Modlina – sytuacja zmusiła ich do kapitulacji. Przed tą ciężką chwilą, pułkownik Zając odznaczył Sierawskiego i innych walczących Krzyżami Walecznych.



Po zdaniu broni, obrońcy Modlina – wśród nich Stanisław Sierawski – trafili do niewoli w Mławie. Po trzech tygodniach przetrzymywania w nieludzkich warunkach, Sierawski wrócił do domu w Chotomowie.



Wola walki i chęć stawania w obronie ojczyzny były silniejsze od spokoju i radości płynącej z przebywania w domowym zaciszu. W 1940 roku Stanisław Sierawski, niedługo po powrocie z niewoli w Mławie, wstąpił do konspiracji. Szkolił młodzież posługiwać się bronią oraz brał udział w akcjach dywersyjnych.



Stanisław Sierawski walczył za wolność ojczyzny w czasie II wojny światowej. Swoją postawą świadczył o odwadze i miłości do kraju, jaką darzył i nadal darzy Polskę. Był wielokrotnie odznaczany, otrzymał między innymi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i liczne odznaczenia wojenne. Wyróżniony tytułem Honorowy Obywatel Gminy Jabłonna uchwałą z VIII sesji Rady Gminy Jabłonna 29 kwietnia 2015 r.

Tekst: podkom. Justyna Stopińska

Foto,video: Marek Szałajski, kom. Jarosław Florczak



